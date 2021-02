Diciassettenne uccisa a Caccamo, legali di Morreale rinunciano alla difesa (Di lunedì 1 febbraio 2021) PALERMO – Cambia volto la difesa di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere nell’inchiesta sulla morte di Roberta Siragusa, trovata morta a Caccamo, nel Palermitano domenica 24 gennaio. I legali Giuseppe Di Cesare e Angela Barillaro, infatti, hanno rinunciato al loro mandato difensivo. Il nuovo difensore di Morreale è Gaetano Giunta, avvocato del Foro di Catania. L’inchiesta è della procura di termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) PALERMO – Cambia volto la difesa di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere nell’inchiesta sulla morte di Roberta Siragusa, trovata morta a Caccamo, nel Palermitano domenica 24 gennaio. I legali Giuseppe Di Cesare e Angela Barillaro, infatti, hanno rinunciato al loro mandato difensivo. Il nuovo difensore di Morreale è Gaetano Giunta, avvocato del Foro di Catania. L’inchiesta è della procura di termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio.

Tele_Nicosia : Diciassettenne uccisa a Caccamo, fidanzato non risponde al gip - ChiaroLeo : @carmelitadurso @LiveNoneladUrso TUTTI, TRADITI, DAL 2008, ????X ANTICRISTO, NEGA REPLICA* LA LOREN C CON 100 VIP PAR… - samantharenon : RT @una_Promessa: Ho appena sentito della diciassettenne uccisa, bruciata e buttata in un burrone dal suo fidanzato. Sono schifata da quell… - naizucchini : RT @una_Promessa: Ho appena sentito della diciassettenne uccisa, bruciata e buttata in un burrone dal suo fidanzato. Sono schifata da quell… - Anna43411539 : RT @una_Promessa: Ho appena sentito della diciassettenne uccisa, bruciata e buttata in un burrone dal suo fidanzato. Sono schifata da quell… -