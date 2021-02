(Di lunedì 1 febbraio 2021) Unadi origini indiane è ricoverata in codice rosso ed è in pericolo di vita al Policlinico di Tor Vergata, dopo che ieri sera verso le 20.50 èta daldi una palazzina in via Giuseppe Macchi, zona Terrenova, a Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con la polizia del Casilino e di San Basilio. Al momento non viene esclusa l’di un

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Diciassettenne precipita dal terzo piano. Ipotesi di tentato suicidio - HuffPostItalia : Diciassettenne precipita dal terzo piano. Ipotesi di tentato suicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Diciassettenne precipita

Fanpage.it

Unadi origini indiane è ricoverata in codice rosso ed è in pericolo di vita al Policlinico di Tor Vergata, dopo che ieri sera verso le 20.50 è precipitata dal terzo piano di una palazzina ...... e con i nervi saldi - non raccoglie tutti gli elementi e siad arginare i danni : ... è di aver realizzato e diffuso il materiale pedo - pornografico che riguardava la. Rischia ...Una diciassettenne di origini indiane è ricoverata in codice rosso ed è in pericolo di vita al Policlinico di Tor Vergata, dopo che ieri sera verso le 20.50 è precipitata dal terzo piano di una palazz ...Marito e moglie di Milano, Fabrizio Martino Marchi, 40 anni, e Valeria Coletta, 35, sono deceduti in un incidente avvenuto sul Monte Vareno: la donna è scivolata e il marito ha cercato inutilmente di ...