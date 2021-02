Detto Fatto, tutti gli ospiti della settimana: arriva il Preside de Il Collegio 5 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche questa settimana tornerà l’appuntamento quotidiano su Rai2, alle 15.15, con Bianca Guaccero e i tutor di ‘Detto Fatto’. Nel cast, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. La settimana si aprirà lunedì 1 febbraio con la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, che proverà a cambiare lo stile della sua ospite. Ci sarà poi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche questatornerà l’appuntamento quotidiano su Rai2, alle 15.15, con Bianca Guaccero e i tutor di ‘’. Nel cast, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Lasi aprirà lunedì 1 febbraio con la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, che proverà a cambiare lo stilesua ospite. Ci sarà poi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

fattoquotidiano : DELUSI Dopo il Colle: “Matteo ha fatto il contrario di ciò che aveva detto” [Leggi] - agorarai : 'Non ci sono 'no' sui nomi. Abbiamo sempre fatto quello che abbiamo detto. Non abbiamo espresso nessun veto sulle p… - AleAntinelli : @FBiasin La penso esattamente come te. L’ho detto in trasmissione e l’ho pure scritto. Chi cavalca razzismo e altre… - martaxxofficial : RT @desy12_desiree: Ridurre il discorso di francesco dicendo che in realtà lo ha fatto per fargli capire che non vince è di una pochezza as… - matteoaliarisi : @Sport_Mediaset Un mese di squalifica per entrambi. Comportamento violento, da bulli, aldilà di quello che si sono… -