Detto Fatto, anticipazioni della settimana dall’1 al 5 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Detto Fatto ritorna con al timone Bianca Guaccero. Ecco cosa succederà e chi saranno gli ospiti delle prossime puntate. Il programma targato Rai 2 ritorna alle ore 15:15. Tutorial, consigli e tanti ospiti. Ecco cosa aspetta i telespettatori in una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. In studio ci saranno anche Carla Gozzi, Jonathan L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 febbraio 2021)ritorna con al timone Bianca Guaccero. Ecco cosa succederà e chi saranno gli ospiti delle prossime puntate. Il programma targato Rai 2 ritorna alle ore 15:15. Tutorial, consigli e tanti ospiti. Ecco cosa aspetta i telespettatori in una nuovain compagnia di Bianca Guaccero. In studio ci saranno anche Carla Gozzi, Jonathan L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : DELUSI Dopo il Colle: “Matteo ha fatto il contrario di ciò che aveva detto” [Leggi] - agorarai : 'Non ci sono 'no' sui nomi. Abbiamo sempre fatto quello che abbiamo detto. Non abbiamo espresso nessun veto sulle p… - AleAntinelli : @FBiasin La penso esattamente come te. L’ho detto in trasmissione e l’ho pure scritto. Chi cavalca razzismo e altre… - federica1119 : @3lisea_ Esatto,lo scrivo spesso che Samantha piangendo dopo le parole della Elia ha detto che le persone nn si dev… - BCarazzolo : RT @nadiacosso: @Michele_Anzaldi Ho visto il filmato e mi chiedo se sei deficiente o in malafede. Propenderei per entrambe le cose. Conte h… -