Demiral Juventus, affondo last minute: offerta monstre dalla Premier (Di lunedì 1 febbraio 2021) Demiral Juventus – Sirene inglesi per Demiral. Il difensore turco non ha ancora trovato molto spazio in bianconero, nonostante sia già dichiaratamente uno dei volti più importanti della difesa bianconera. Con la ripresa dello splendido stato di forma del capitano Giorgio Chiellini, il centrale turco ha sempre meno spazio nella rosa bianconera. Demiral è la quarta scelta dopo Chiellini, De Ligt e Bonucci. Motivo per cui il giocatore vorrebbe avere più spazio. Stando alle ultime indiscrezioni a farsi sotto per il centrale ci sarebbe il Liverpool alla caccia di un nuovo difensore. Demiral Juventus, offerta monstre del Liverpool Secondo quanto riportato da ilbianconero.com, gli inglesi sarebbero disposti a pagare una cifra importante che ammonta introno ai ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 1 febbraio 2021)– Sirene inglesi per. Il difensore turco non ha ancora trovato molto spazio in bianconero, nonostante sia già dichiaratamente uno dei volti più importanti della difesa bianconera. Con la ripresa dello splendido stato di forma del capitano Giorgio Chiellini, il centrale turco ha sempre meno spazio nella rosa bianconera.è la quarta scelta dopo Chiellini, De Ligt e Bonucci. Motivo per cui il giocatore vorrebbe avere più spazio. Stando alle ultime indiscrezioni a farsi sotto per il centrale ci sarebbe il Liverpool alla caccia di un nuovo difensore.del Liverpool Secondo quanto riportato da ilbianconero.com, gli inglesi sarebbero disposti a pagare una cifra importante che ammonta introno ai ...

forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - LMaestrina : Calciomercato Juventus, assalto Liverpool per Demiral. super offerta last minute | 50 milioni di euro… - LuigiBevilacq17 : RT @Smg_1908: La Juventus ha rifiutato 50 milioni per Demiral e io nel 1962 ho rifiutato Sofia Loren, assolutamente - bancopostismo : RT @Smg_1908: La Juventus ha rifiutato 50 milioni per Demiral e io nel 1962 ho rifiutato Sofia Loren, assolutamente - Smg_1908 : La Juventus ha rifiutato 50 milioni per Demiral e io nel 1962 ho rifiutato Sofia Loren, assolutamente -