DAYDREAMER | anticipazioni puntata pomeridiana di martedì 2 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 1 febbraio 2021)– Le Ali del Sogno disu Canale 5: In agenzia sta per cominciare a lavorare Melis, la nuova segretaria di Emre. Intanto Sanem firma con Yigit il contratto per il suo romanzo. Ceycey è infastidito dalle pressioni alle quali è stato sottoposto per sposare Ayhan. Nel frattempo, Leyla si mostra gelosa verso Osman ma in realtà lei ancora ama Emre; questo Osman lo sa e così i due decidono di chiudere il loro fidanzamento. Huma, Emre e Can vedono a cena Sanem, Mevkibe, e Nihat. L’incontro serve per conoscersi meglio ma anche per vedere cosa intendono fare Can e Sanem dopo aver fatto pace. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la ...