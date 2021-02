Daydreamer, anticipazioni: Huma cerca di umiliare la famiglia di Sanem, Can si infuria (Di lunedì 1 febbraio 2021) Daydreamer, anticipazioni: in un articolo precedente abbiamo raccontato che Sanem, Mevkibe e Nihat andranno al ristorante con Can, Emre e Huma, perché quest’ultima ha detto al figlio maggiore di voler festeggiare la sua riconciliazione con l’amata … ma ovviamente è solo un tranello! Daydreamer, anticipazioni: Huma imbarazza Sanem e i suoi genitori Sanem e i genitori arrivano al ristorante scelto da Huma: è elegantissimo e (chiaramente apposta!) mette subito in imbarazzo gli Aydin, non abituati ad un tale lusso … La cena sarà un disastro, anche perché l’ex signora Divit, vedendo “gli ospiti” esitanti davanti al menù, ordinerà per tutti pesce pregiatissimo e costosissimo, cucinato da un famoso chef straniero. Can e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 1 febbraio 2021): in un articolo precedente abbiamo raccontato che, Mevkibe e Nihat andranno al ristorante con Can, Emre e, perché quest’ultima ha detto al figlio maggiore di voler festeggiare la sua riconciliazione con l’amata … ma ovviamente è solo un tranello!imbarazzae i suoi genitorie i genitori arrivano al ristorante scelto da: è elegantissimo e (chiaramente apposta!) mette subito in imbarazzo gli Aydin, non abituati ad un tale lusso … La cena sarà un disastro, anche perché l’ex signora Divit, vedendo “gli ospiti” esitanti davanti al menù, ordinerà per tutti pesce pregiatissimo e costosissimo, cucinato da un famoso chef straniero. Can e ...

