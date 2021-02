Daydreamer, anticipazioni 2 febbraio: Huma cerca di umiliare Sanem (Di lunedì 1 febbraio 2021) Huma proprio non riuscirà ad accettare il riavvicinamento tra Can e Sanem e così farà di tutto per separarli nuovamente. La donna, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata di martedì 2 febbraio, cercherà in tutti i modi di umiliare la ragazza, ma Can non glielo permetterà. Nel frattempo, i due decideranno di sposarsi mentre Leyla e Osman romperanno il fidanzamento e per la ragazza sarà difficile dirlo alla madre. Poco dopo, proverà a riavvicinarsi ad Emre, ma Melis renderà le cose difficili. Intanto, Can fraintenderà un atteggiamento di Sanem e si ingelosirà mentre Ayhan lascerà Ceycey. Infine, Huma proverà a mettere a punto un nuovo piano per separare suo figlio e la Aydin. Daydreamer, trama 2 ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021)proprio non riuscirà ad accettare il riavvicinamento tra Can ee così farà di tutto per separarli nuovamente. La donna, come rivelano leinerenti la puntata di martedì 2, cercherà in tutti i modi dila ragazza, ma Can non glielo permetterà. Nel frattempo, i due decideranno di sposarsi mentre Leyla e Osman romperanno il fidanzamento e per la ragazza sarà difficile dirlo alla madre. Poco dopo, proverà a riavvicinarsi ad Emre, ma Melis renderà le cose difficili. Intanto, Can fraintenderà un atteggiamento die si ingelosirà mentre Ayhan lascerà Ceycey. Infine,proverà a mettere a punto un nuovo piano per separare suo figlio e la Aydin., trama 2 ...

