Dayane Mello | confessione hot | “Ho sognato di fare l’amore con Zenga” – VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021)hadicon Andrea, attuale coinquilino del Grande Fratello Vip che sicuramente non disdegna. Tra i due concorrenti del reality show ci sono stati degli avvicinamenti che, a conti fatti, non hanno mai portato a niente di concreto.hot a: “Hodi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

domeniconaso : Alla fine questo #GfVip5 lo vincerà Dayane Mello. A riprova del fatto che raramente vincono le persone migliori. Ne… - yyang4y : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - Dayane_mello_ : @Ferrara95981769 @aleswtmix Madonna Santa ancora? - LaGio_91 : @dayane_mello_fp Non capisco davvero perché parliate di odio. Ho elencato una serie di difetti estetici OGGETTIVI c… - yyang4y : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Oggi per Rosalinda Cannavò eè stata una giornata dedicata alle coccole, forse al fine di stemperare un po' la tensione in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip . Eppure, tra una tenerezza ed un'altra non ...ha sognato di fare l'amore con Andrea Zenga , attuale coinquilino del Grande Fratello Vip che sicuramente non disdegna. Tra i due concorrenti del reality show ci sono stati degli ...Dayane Mello, confessione hot nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ho sognato di fare l’amore con Andrea Zenga, era bravissimo!", ecco il Video.La confessione di Dayne Mello ha spiazzato e scioccato i vipponi nella Casa, soprattutto il mite Andrea Zenga, protagonista della rivelazione della ...