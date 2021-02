Dati di vendita britannici | risultati videogiochi fino a 31 01 21

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ribaltone immediato per Animal Crossing: New Horizons, che torna in cima aipiù venduti negli ultimidiUna volta tanto, abbiamo la fortuna di definire gli ultimidiper isul suolo britannico quelli “di fine gennaio”. Per iniziare la prima settimana di febbraio 2021 col piede giusto, non possiamo non lodare la resilienza di Animal Crossing: New Horizons. Dopo che Hitman III di IO Interactive lo ha piazzato ad un comunque invidiabile secondo posto, il simulatore di vita della Grande N non ha tardato a riconquistare l’oro. Lo scambio è dovuto ad un (normale) declino della seconda settimana, che come per molti giochi in formato fisico ha visto le scorribande dell’agente 47 crollare del 68%. Gli ultimi ...