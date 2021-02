Dalma ha commentato l’audio di Luque | “Ho vomitato”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo la pubblicazione degli audio che si sono scambiati Leopoldoe Agustina Cosachov nel giorno della morte di Maradona, la figlia,Maradona, hasu Istangram “Ho appena finito di ascoltare gli audio frae la psichiatra. E ho. L’unica cosa che chiedo a Dio è che venga fatta giustizia e che paghino tutti coloro che devono pagare., sei un figlio di…, e speriamo sia fatta giustizia”. Poi l’ennesima battuta nella ‘guerra’ verbale fra le figlie dell’ex ‘Pibe de Oro’ e il suo avvocato, e presunto amico, Matias Morla: “e non ignoriamo il fatto che la persona che presentaa mio papà, che lo ingaggia e poi lo paga è Matias Morla”. L'articolo ilNapolista.

Intervistato dal settimanale Chi, Diego Jr ha: 'Non esserci al funerale mi ha fatto male. Intendo cone Giannina. Con Jana ho sempre avuto un bel rapporto'. E ancora sulle persone ......hacosì: «Questo non è il momento, non sto pensando alla successione». La novità più importante, riporta oggi il Mattino, è quella relativa alle due figlie di Maradona Le due figlie...La figlia di Maradona ha commentato gli audio che sono usciti tra il medico di Diego e la sua psichiatra nell'ultimo giorno prima della sua morta ..."Il grassone sta morendo", si sente nell'intercettazione telefonica di Luque. Il dottore è indagato assieme alla psichiatra ...