Dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton, gli abiti da sposa dei royal wedding (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vestiti sontuosi, eleganti, scenografici. Ogni abito da sposa visto durante i royal wedding è passato alla storia. Ognuno a modo suo e per motivi differenti, le mise della Regina Elisabetta, Lady Diana o, in tempi più recenti, Meghan Markle e Kate Middleton, sono amatissimi (e copiatissimi) dai sudditi britannici e non solo. La Regina Elisabetta con la Primavera sul vestito da sposa Per il royal wedding con il Principe Filippo, il 20 novembre 1947, la Regina Elisabetta ha scelto un abito da sposa romantico e delicato creato da sir Normann Hartnell. In duchesse di seta cinese color avorio, aveva scollo a cuore e una gonna a pannelli ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vestiti sontuosi, eleganti, scenografici. Ogni abito davisto durante iè passato alla storia. Ognuno a modo suo e per motivi differenti, le mise della, Lady Diana o, in tempi più recenti, Meghan Markle e, sono amatissimi (e copiatissimi) dai sudditi britannici e non solo. Lacon la Primavera sul vestito daPer ilcon il Principe Filippo, il 20 novembre 1947, laha scelto un abito daromantico e delicato creato da sir Normann Hartnell. In duchesse di seta cinese color avorio, aveva scollo a cuore e una gonna a pannelli ...

