Dall’1 febbraio torna PresaDiretta | le anticipazioni

ROMA – Da lunedì 1 febbraio torna su Rai 3 PresaDiretta, con otto appuntamenti in prima serata, dedicati alle grandi emergenze di questo periodo: la pandemia da Covid-19, la crisi economica, l'emergenza sociale e quella ambientale. Questa sera PresaDiretta torna con una puntata dal titolo: 'C'era una volta la sanità pubblica' condotto da Riccardo Iacona. Sarà un viaggio in Lombardia e in Calabria per capire perché la seconda ondata di Covid ha colpito più della prima. Cos'è che non ha funzionato? Come a marzo dello scorso anno, anche in questi ultimi mesi abbiamo visto i Pronto Soccorso e gli ospedali presi d'assalto, i medici e gli infermieri costretti a lavorare sotto organico, i contagi e le morti in costante aumento. Abbiamo visto un modello sanitario inciampare negli stessi errori della prima ondata della pandemia. Abbiamo continuato a trascurare l'importanza della medicina del territorio. Si poteva evitare questo secondo disastro?

