Dal Myanmar alla Russia, dalla Cina all'Iran. L'Ue alzi la voce sui diritti umani (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli uffici occidentali delle gravi preoccupazioni lavorano a pieno regime. Ieri Russia, oggi Myanmar, domani probabilmente un altro caso da attenzionare per 24 ore ancora. Le denunce e richieste di liberazione di manifestanti e personalità politiche abbondano in un rapido susseguirsi di repressioni autoritari in un mondo che brucia. G7, Unione europea, Five Eyes (con o senza Nuova Zelanda), Stati Uniti: non mancano gli attori geopolitici pronti a scatenare l'arma della penna con messaggi che nel contenuto sono ormai tutti uguali tra di loro. L'unico parametro di vera distinzione si può trovare nella tempestività (o meno) di tale dichiarazioni, in cui in l'Unione europea spicca solitamente per un notevole ritardo quando si tratta della Repubblica popolare cinese e del suo regime, il più inteso a sovvertire l'ordine mondiale. Non è un'indicazione ...

