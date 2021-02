Dal Colosseo all’Egizio di Torino | musei di nuovo aperti in Italia | boom di prenotazioni

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’da oggi 1 febbraio ritorna quasi completamente “gialla” per quello che riguarda i colori delle zone Covid. Salvo la provincia autonoma di Bolzano e 4 regioni – Sicilia, Puglia, Sardegna, Umbria – le altre 16 godranno dell’effetto “”. Sì perché in zona gialla nei giorni feriali, fino al venerdì compreso, sono molte le strutture che ora possono riaprire al pubblico. Si va daistatali e civici alle pinacoteche e gallerie fino ai parchi archeologici. Il ritorno dei turisti alSulla base dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, a Roma ha riaperto, tra l’altro, il Parco Archeologico del. Sono già arrivati in primi visitatori e si prevede che, malgrado la stagione non ottima dal punto di vista del meteo e le temperature ...

Marcell03827767 : @Tg3web Che scene pietosamente squallide... quelle in cui quattro romani sono corsi a vedere il colosseo al primo g… - ANPIBsCarmine : RT @ANPIBsCarmine: «A Roma spunta la linea 'Fantastica 140': omaggio a Gianni Rodari». «Da qualche giorno si legge su diverse paline Atac,… - infogiovaniroma : Oggi il @ParcoColosseo riapre al pubblico e vi propone un concerto (in presenza e online) e le Storie dal Colosseo.… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dal Colosseo a Palazzo Ducale a Genova, rivive l'arte nelle zone gialle #musei #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Dal Colosseo a Palazzo Ducale a Genova, rivive l'arte nelle zone gialle #musei #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Colosseo

Agenzia ANSA

Il, il Foro Romano e il Palatino saranno aperti al pubblicolunedi' al venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 16.30 (con ultimo ingresso alle ore 15.30) e, come da disposizioni governative, ...Sulla base dell ordinanza firmataMinistero della Salute, a Roma riaprono quindiluned al venerd , a partire1 febbraio, la Galleria Borghese, il Parco Archeologico del, le ...Da lunedì primo febbraio potranno riaprire musei e mostre a Roma e nel Lazio. La regione amministrata da Nicola Zingaretti è tornata in zona gialla e quindi, dal lunedì al venerdì ma non nel fine sett ...Finisce lo stop forzato, ma non ovunque. Ecco la mappa delle riaperture per Regioni e città, a partire dai Musei Vaticani e da quello Egizio di Torino ...