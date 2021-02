Da oggi si torna in zona gialla: ecco tutto quello che si può fare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Valentina Dardari Da lunedì 1 febbraio quasi tuute le Regioni italiane sono colorate di giallo. Riaprono bar e ristoranti e musei, mentre i teatri sono ancora chiusi Da oggi, lunedì 1 febbraio, quasi tutte le Regioni italiane saranno in zona gialla. Solo quattro Regioni e una provincia saranno ancora colorate di arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia di Bolzano. Già da sabato scorso, nonostante i bar e i ristoranti fossero chiusi e non ci fosse ancora la zona gialla, molte persone avevano deciso di uscire e, complice anche il sole, passeggiare per le vie cittadine.nodo 1920798 Cosa si può fare in zona gialla Subito era arrivato il monito del ministro Roberto Speranza che aveva tenuto a sottolineare che serve ancora ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Valentina Dardari Da lunedì 1 febbraio quasi tuute le Regioni italiane sono colorate di giallo. Riaprono bar e ristoranti e musei, mentre i teatri sono ancora chiusi Da, lunedì 1 febbraio, quasi tutte le Regioni italiane saranno in. Solo quattro Regioni e una provincia saranno ancora colorate di arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia di Bolzano. Già da sabato scorso, nonostante i bar e i ristoranti fossero chiusi e non ci fosse ancora la, molte persone avevano deciso di uscire e, complice anche il sole, passeggiare per le vie cittadine.nodo 1920798 Cosa si puòinSubito era arrivato il monito del ministro Roberto Speranza che aveva tenuto a sottolineare che serve ancora ...

