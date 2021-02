Da oggi quasi tutta Italia è in zona gialla: cosa si può fare (e cosa no). La mappa regione per regione (Di lunedì 1 febbraio 2021) A partire da oggi, lunedì 1 febbraio, 16 Regioni Italiane sono in zona gialla. Si tratta di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia, Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento e Toscana. Si trovano in arancione solo Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano, mentre per il momento scompare dalla mappa dell’Italia la zona rossa. È l’effetto delle decisioni prese venerdì dal ministro della Salute Roberto Speranza in base al monitoraggio settimanale della pandemia elaborato dall’Istituto superiore di sanità. Alcune restrizioni restano valide in tutto il Paese: è vietato spostarsi tra Regioni, salvo motivi di necessità, salute o lavoro, ed è sempre in vigore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) A partire da, lunedì 1 febbraio, 16 Regionine sono in. Si tratta di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia, Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento e Toscana. Si trovano in arancione solo Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano, mentre per il momento scompare dalladell’larossa. È l’effetto delle decisioni prese venerdì dal ministro della Salute Roberto Speranza in base al monitoraggio settimanale della pandemia elaborato dall’Istituto superiore di sanità. Alcune restrizioni restano valide in tutto il Paese: è vietato spostarsi tra Regioni, salvo motivi di necessità, salute o lavoro, ed è sempre in vigore ...

Massimo Orlando nasce a San Donà di Piave (VE) il 26 maggio 1971 da una famiglia di origine tarantina e cresce a pane e pallone, ammirando le partite sulle prime televisioni a colori, quindi provando ...

Su tremila attività saranno 2.100 quelle che alzeranno la serranda questa settimana, dopo aver lavorato per quasi un mese solo con servizio da asporto e consegne a domicilio. Circa 1.500 locali, ...

