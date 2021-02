“Da Autostrade 1 milione di euro per la morte di mio figlio: ecco perché ho detto No!” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roberto Battiloro ha detto di no. “La vita di mio figlio non ha prezzo”. Il padre di Giovanni, morto nel crollo del ponte Morandi, è tornato a Genova per l’incidente probatorio sulle cause della tragedia del 14 agosto 2018 in cui morì il figlio. Come racconta lui stesso al Corriere, gli è stato offerto un milione di euro per mettere la parola fine alla vicenda. Ha detto di no. “La vita di mio figlio non ha prezzo, voglio prima verità e giustizia”. Giovanni aveva solo 29 anni ed era un videomaker di Torre del Greco. Stava andando in Spagna con gli amici. Sono tutti morti. Roberto Battiloro lavora per la Rai a Napoli. Nel capoluogo ligure ci torna ora, per la prima volta dal dramma immane che ha sconvolto la sua famiglia. “Non dormo da una settimana per questo ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roberto Battiloro hadi no. “La vita di mionon ha prezzo”. Il padre di Giovanni, morto nel crollo del ponte Morandi, è tornato a Genova per l’incidente probatorio sulle cause della tragedia del 14 agosto 2018 in cui morì il. Come racconta lui stesso al Corriere, gli è stato offerto undiper mettere la parola fine alla vicenda. Hadi no. “La vita di mionon ha prezzo, voglio prima verità e giustizia”. Giovanni aveva solo 29 anni ed era un videomaker di Torre del Greco. Stava andando in Spagna con gli amici. Sono tutti morti. Roberto Battiloro lavora per la Rai a Napoli. Nel capoluogo ligure ci torna ora, per la prima volta dal dramma immane che ha sconvolto la sua famiglia. “Non dormo da una settimana per questo ...

