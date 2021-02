Curve che schizzano, zone colorate, delazione nuovo sport nazionale e Sanremo zona franca (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che zona gialla grande mi dai. Per fregarti meglio. Siamo ridotti a esultare per cambi cromatici che non cambiano niente, la chiamano “zona gialla rinforzata” e lascia tutto com’è tranne l’asporto dei panini, delle pizzette prorogato alle 10 di sera. Ma c’è chi è grato, in piena sindrome di Stoccolma. La concessione, farsesca, nasconde il solito trucco: neanche scatta che già minacciano ritorsioni, un giallo oggi per un profondo rosso domani, sentite il coordinatore del CTS Agostino Miozzo, di professione ginecologo: “giallo non significa normalità. Evitare assembramenti, c’è il rischio assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili. Sempre con queste immagini eiaculatorie, vagamente peccaminose, forse freudiane. Ma allora che me la concedi a fare l’Italia gialla se è vietato assembrarsi e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chegialla grande mi dai. Per fregarti meglio. Siamo ridotti a esultare per cambi cromatici che non cambiano niente, la chiamano “gialla rinforzata” e lascia tutto com’è tranne l’ao dei panini, delle pizzette prorogato alle 10 di sera. Ma c’è chi è grato, in piena sindrome di Stoccolma. La concessione, farsesca, nasconde il solito trucco: neanche scatta che già minacciano ritorsioni, un giallo oggi per un profondo rosso domani, sentite il coordinatore del CTS Agostino Miozzo, di professione ginecologo: “giallo non significa normalità. Evitare assembramenti, c’è il rischio assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili. Sempre con queste immagini eiaculatorie, vagamente peccaminose, forse freudiane. Ma allora che me la concedi a fare l’Italia gialla se è vietato assembrarsi e ...

