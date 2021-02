CureVac balza nel pre-market dopo accordo con Bayer

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le azioni disono in rialzo del 9% nel pre-che la casa farmaceutica tedesca ha annunciato che sarà aiutata danella produzione del suo vaccino contro la Covid-19. “Sono felice di annunciare che abbiamo i requisiti necessari per produrre il vaccino anti Covid basato su Rna della”, ha affermato Stefan Oelrich, CEO di, precisando che l’obiettivo è produrre 160 milioni di dosi nei primi 12 mesi. Solntanto la scorsa settimana il colosso farmaceutico francese Sanofi aveva anunciato che produrrà più di 100 milioni di dosi del vaccino sviluppato dai suoi concorrenti Pfizer e BioNTech entro la fine dell’anno.

