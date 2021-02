Crisi governo, Tributaristi: "Trovare soluzione e poi si pensi a emergenza e futuro Paese" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Labitalia) - Un appello sentito e carico di importanza sulla Crisi di governo, quello che Riccardo Alemanno, nella sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale Tributaristi (Int) e dell'Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni, lancia ai rappresentanti della politica italiana, in questo complesso momento per il Paese. Così il presidente Alemanno: "E' necessario Trovare rapidamente una soluzione certa e duratura e poi pensare, contestualmente all'emergenza, al futuro del Paese, tante sono le aree su cui lavorare ed incanalare anche le risorse finanziarie che giungeranno dall'Europa, dalla scuola e l'università alle infrastrutture, nonché nei settori del lavoro, della sanità e della giustizia, ma su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Labitalia) - Un appello sentito e carico di importanza sulladi, quello che Riccardo Alemanno, nella sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale(Int) e dell'Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni, lancia ai rappresentanti della politica italiana, in questo complesso momento per il. Così il presidente Alemanno: "E' necessariorapidamente unacerta e duratura e poi pensare, contestualmente all', aldel, tante sono le aree su cui lavorare ed incanalare anche le risorse finanziarie che giungeranno dall'Europa, dalla scuola e l'università alle infrastrutture, nonché nei settori del lavoro, della sanità e della giustizia, ma su ...

