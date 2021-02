Crisi di governo, tensioni al tavolo di maggioranza. Accordo più lontano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il primo giorno del tavolo di maggioranza sulla Crisi di governo si è concluso con la fumata grigia. Accordo più lontano? ROMA – Il primo giorno di trattativa al tavolo di maggioranza si è concluso con una fumata grigia. Una lunga giornata di discussioni e incontri per trovare un Accordo, alla fine le parti hanno deciso di riprendere la discussione nella mattinata di martedì 2 febbraio. La tensione su Mes e reddito di cittadinanza Una giornata dai due volti a Montecitorio. Una mattinata di confronto che lasciava presagire ad una chiusura degli accordi entro sera. Durante la pausa pranzo i protagonisti di questa discussione si dicevano fiduciosi di riuscire a terminare la discussione con una bozza da portare all’incontro dei ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il primo giorno deldisulladisi è concluso con la fumata grigia.più? ROMA – Il primo giorno di trattativa aldisi è concluso con una fumata grigia. Una lunga giornata di discussioni e incontri per trovare un, alla fine le parti hanno deciso di riprendere la discussione nella mattinata di martedì 2 febbraio. La tensione su Mes e reddito di cittadinanza Una giornata dai due volti a Montecitorio. Una mattinata di confronto che lasciava presagire ad una chiusura degli accordi entro sera. Durante la pausa pranzo i protagonisti di questa discussione si dicevano fiduciosi di riuscire a terminare la discussione con una bozza da portare all’incontro dei ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - giovcusumano : RT @marioricciard18: Comincio a pensare che andare a votare sarebbe meglio che consegnarsi senza condizioni a un partner di governo inaffid… - alienlini : RT @marioricciard18: Comincio a pensare che andare a votare sarebbe meglio che consegnarsi senza condizioni a un partner di governo inaffid… -