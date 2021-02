Crisi di governo, per il Conte ter la trattativa è donna: da Azzolina a Catalfo, ecco il valzer delle ministre (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sull’altare dell’accordo per formare un nuovo governo, potrebbe essere la compagine femminile del precedente esecutivo a essere immolata. Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, Paola De Micheli, alle Infrastrutture, e Lucia Azzolina, all’Istruzione, lascerebbero libere le caselle sulla quale si impernia la difficile trattativa tessuta dai capigruppo affinché Giuseppe Conte resti a Palazzo Chigi. Potrebbe salvarsi, invece, la più tecnica delle ministre, Luciana Lamorgese: a suo favore starebbe giocando un ruolo la stima di cui gode al Quirinale. Inoltre, il Pd non impazzisce all’idea di piazzare un suo esponente agli Interni, esponendolo al fuoco mediatico di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, pronti a battere sul leit-motiv dell’immigrazione. Concedere, poi, il ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sull’altare dell’accordo per formare un nuovo, potrebbe essere la compagine femminile del precedente esecutivo a essere immolata. Nunzia, ministra del Lavoro, Paola De Micheli, alle Infrastrutture, e Lucia, all’Istruzione, lascerebbero libere le caselle sulla quale si impernia la difficiletessuta dai capigruppo affinché Giusepperesti a Palazzo Chigi. Potrebbe salvarsi, invece, la più tecnica, Luciana Lamorgese: a suo favore starebbe giocando un ruolo la stima di cui gode al Quirinale. Inoltre, il Pd non impazzisce all’idea di piazzare un suo esponente agli Interni, esponendolo al fuoco mediatico di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, pronti a battere sul leit-motiv dell’immigrazione. Concedere, poi, il ...

