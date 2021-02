Crisi di governo, Marcucci: 'Discussione complessa, moderatamente positiva' (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'E' una Discussione complessa, su tante questioni. Il bilancio è moderatamente positivo. Domani alle 9 riprendiamo sulla giustizia. Il presidente Fico ci ha dato come limite le 13, ma ci ha anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'E' una, su tante questioni. Il bilancio èpositivo. Domani alle 9 riprendiamo sulla giustizia. Il presidente Fico ci ha dato come limite le 13, ma ci ha anche ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - RitaCrocifoglio : @Quirinale Ciò che sta accadendo in questi giorni non mi sembra siano consultazioni. Un Governo istituzionale fort… - rob_arci : RT @mariamacina: È così, il resto chiacchiere. Le ragioni della crisi politica che ha innescato la crisi di governo sta tutta nella diffi… -