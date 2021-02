Crisi di governo, le ultime notizie. Stallo al maxi tavolo di maggioranza: cosa succede (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alta tensione al tavolo di confronto sul nuovo governo convocato a Montecitorio dal presidente della Camera, Roberto Fico . Colpo di freno sul Conte ter : Renzi spinge per arrivare al nuovo esecutivo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alta tensione aldi confronto sul nuovoconvocato a Montecitorio dal presidente della Camera, Roberto Fico . Colpo di freno sul Conte ter : Renzi spinge per arrivare al nuovo esecutivo ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - tuareg00 : RT @todorov_denis: Durante questa crisi di governo abbiamo capito perfettamente che il Quirinale, cioè l'arbitro, non è imparziale. Anzi...… - giovcusumano : RT @marioricciard18: Comincio a pensare che andare a votare sarebbe meglio che consegnarsi senza condizioni a un partner di governo inaffid… -