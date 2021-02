Crisi di governo: le foto che la raccontano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 26 gennaio scorso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è dimesso. Una decisione annunciata già nel precedente Consiglio dei Ministri e che ha formalizzato l’apertura della crisi di governo, avviata con la decisione di Italia Viva di uscire dalla maggioranza e della conseguente scelta delle due ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova di lasciare i loro rispettivi incarichi di ministre alle Pari Opportunità e all’Agricoltura. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 26 gennaio scorso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è dimesso. Una decisione annunciata già nel precedente Consiglio dei Ministri e che ha formalizzato l’apertura della crisi di governo, avviata con la decisione di Italia Viva di uscire dalla maggioranza e della conseguente scelta delle due ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova di lasciare i loro rispettivi incarichi di ministre alle Pari Opportunità e all’Agricoltura.

