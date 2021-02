Crisi di governo, Italia Viva chiede una bicamerale con l’opposizione per le riforme. Scontro sul Mes con il M5S (Di lunedì 1 febbraio 2021) Volge verso la fine la terza giornata di consultazioni coordinate dal presidente della Camera Roberto Fico per uscire dallo stallo sulla Crisi di governo. Il confronto dovrebbe riprendere domani mattina con l’obiettivo di terminare entro l’ora di pranzo. Nel corso della giornata erano nate polemiche sul documento di sintesi. Secondo Bruno Tabacci, leader di Cd, e Antonio Tasso, capogruppo del Maie alla Camera, al termine delle trattative di oggi tra le forze di maggioranza non è atteso alcun documento finale. Documento che invece chiede Italia Viva. Tra le varie proposte portate dal partito di Matteo Renzi, c’è la formazione di una commissione bicamerale per le riforme con presidenza all’opposizione. Come ha ribadito il presidente di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Volge verso la fine la terza giornata di consultazioni coordinate dal presidente della Camera Roberto Fico per uscire dallo stallo sulladi. Il confronto dovrebbe riprendere domani mattina con l’obiettivo di terminare entro l’ora di pranzo. Nel corso della giornata erano nate polemiche sul documento di sintesi. Secondo Bruno Tabacci, leader di Cd, e Antonio Tasso, capogruppo del Maie alla Camera, al termine delle trattative di oggi tra le forze di maggioranza non è atteso alcun documento finale. Documento che invece. Tra le varie proposte portate dal partito di Matteo Renzi, c’è la formazione di una commissioneper lecon presidenza al. Come ha ribadito il presidente di ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - andrea61990928 : RT @borghi_claudio: Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - arca1317 : RT @fanpage: Una proposta storica, questa del Movimento 5 Stelle. -