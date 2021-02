Crisi di governo, il totoministri del Conte ter: Renzi sogna Boschi all’Economia, out Bonafede e Azzolina, pronti a entrare Delrio e Orlando (Di lunedì 1 febbraio 2021) Crisi di governo, dalla Boschi a Delrio: il totoministri Da Maria Elena Boschi a Graziano Delrio: sono solo alcuni dei nomi, secondo l’ultimo totoministri, che circolano qualora la Crisi di governo (qui le ultime notizie) dovesse risolversi con l’avvio di un Conte ter. Dando per scontata la riconferma di Giuseppe Conte come premier (l’alternativa sarebbe un governo istituzionale o guidato da Mario Draghi o con l’ex presidente della Bce nel ruolo di ministro dell’Economia), resta da capire quanti ministri del Conte bis verrebbero riconfermati e quali sarebbero le new entry. Secondo l’ultimo totoministri proposto dal Corriere della Sera, ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021)di, dalla: ilDa Maria Elenaa Graziano: sono solo alcuni dei nomi, secondo l’ultimo, che circolano qualora ladi(qui le ultime notizie) dovesse risolversi con l’avvio di unter. Dando per scontata la riconferma di Giuseppecome premier (l’alternativa sarebbe unistituzionale o guidato da Mario Draghi o con l’ex presidente della Bce nel ruolo di ministro dell’Economia), resta da capire quanti ministri delbis verrebbero riconfermati e quali sarebbero le new entry. Secondo l’ultimoproposto dal Corriere della Sera, ...

