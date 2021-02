Crisi di governo: Conte ter senza Bonafede e Azzolina? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Crisi di governo: nella mattinata di oggi, lunedì 1 febbraio, si è aperto un nuovo tavolo di lavoro volto a ricomporre la Crisi politica e a dare un nuovo governo al paese. Le trattative tra M5S, Pd, LeU e Italia Viva si svolgono sui “Contenuti” ma anche sull’assegnazione degli incarichi. Ultimi sondaggi TP: nuovo premier, gli italiani preferiscono Conte a Draghi Crisi di governo: come vanno le trattative? Crisi di governo: proseguono le trattative tra M5S, Pd, LeU e Italia Viva mediate dal Presidente della Camera Fico. Quest’ultimo già oggi dovrebbe trarre delle importanti indicazioni sul suo mandato esplorativo in vista del colloquio al Quirinale previsto per domani, martedì 2 febbraio. Tuttavia, il ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 febbraio 2021)di: nella mattinata di oggi, lunedì 1 febbraio, si è aperto un nuovo tavolo di lavoro volto a ricomporre lapolitica e a dare un nuovoal paese. Le trattative tra M5S, Pd, LeU e Italia Viva si svolgono sui “nuti” ma anche sull’assegnazione degli incarichi. Ultimi sondaggi TP: nuovo premier, gli italiani preferisconoa Draghidi: come vanno le trattative?di: proseguono le trattative tra M5S, Pd, LeU e Italia Viva mediate dal Presidente della Camera Fico. Quest’ultimo già oggi dovrebbe trarre delle importanti indicazioni sul suo mandato esplorativo in vista del colloquio al Quirinale previsto per domani, martedì 2 febbraio. Tuttavia, il ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - ninoBertolino : RT @tempoweb: Il Movimento 5 Stelle attacca Renzi: 'Non è interessato al bene degli italiani' #matteorenzi #m5s #governo #iltempoquotidiano… - medicojunghiano : RT @iltrumpo: Renzi ha creato la crisi perché in mente ha una visione del futuro. Perché governo serio deve occuparsi dei problemi veri del… -