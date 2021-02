Crisi di Governo, Confindustria blinda un Ministro: di chi si tratta? (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Per il bene del Paese alcune persone del Governo devono restare e faccio riferimento al Ministro dell’Economia“. Decisamente a sorpresa, arriva l’endorsement “pesante” del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nei confronti del Titolare del Tesoro, Roberto Gualtieri . Parlando della Crisi di Governo a In mezz’ora in più su Raitre. il numero uno degli Industriali ha attribuito a lui e alla sua “credibilità in Europa” il merito di “quel che portiamo a casa con il Recovery Fund“. Anche se l‘intesa dello scorso luglio sui 209 miliardi è stata siglata dal presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. “Non si può sostituirlo in questa fase di Crisi pandemica e – sottolinea Bonomi senza giri di parole – bisogna riconoscerne il merito, se abbiamo tante risorse assegnate per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Per il bene del Paese alcune persone deldevono restare e faccio riferimento aldell’Economia“. Decisamente a sorpresa, arriva l’endorsement “pesante” del Presidente diCarlo Bonomi, nei confronti del Titolare del Tesoro, Roberto Gualtieri . Parlando delladia In mezz’ora in più su Raitre. il numero uno degli Industriali ha attribuito a lui e alla sua “credibilità in Europa” il merito di “quel che portiamo a casa con il Recovery Fund“. Anche se l‘intesa dello scorso luglio sui 209 miliardi è stata siglata dal presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. “Non si può sostituirlo in questa fase dipandemica e – sottolinea Bonomi senza giri di parole – bisogna riconoscerne il merito, se abbiamo tante risorse assegnate per ...

