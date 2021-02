Covid, Usa: il farmaco che riduce dell’80% il contagio tra gli anziani (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una scoperta che potrebbe “cambiare il corso della pandemia”, sostiene José Antonio Sacristán, direttore medico di una casa farmaceutica negli States. Mentre nel mondo si prosegue con la distribuzione delle dosi di vaccino anti-Covid, arriva dagli Stati Uniti d’America la notizia dello sviluppo di un nuovo farmaco che in fase sperimentale ha ridotto il rischio di sviluppare il coronavirus dell’80%. A sviluppare il bamlanivimab, farmaco che riduce notevolmente il rischio di contagi, l’azienda farmaceutica di Indianapolis (Indiana), la Eli Lilly and Company. Lo studio della fase 3 è stato condotto coinvlgendo 965 persone, tra anziani e lavoratori all’interno di una casa di cura. Il disegno sperimentale prevedeva che alla metà del campione venissero somministrati 4.200 ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una scoperta che potrebbe “cambiare il corso della pandemia”, sostiene José Antonio Sacristán, direttore medico di una casa farmaceutica negli States. Mentre nel mondo si prosegue con la distribuzione delle dosi di vaccino anti-, arriva dagli Stati Uniti d’America la notizia dello sviluppo di un nuovoche in fase sperimentale ha ridotto il rischio di sviluppare il coronavirus. A sviluppare il bamlanivimab,chenotevolmente il rischio di contagi, l’azienda farmaceutica di Indianapolis (Indiana), la Eli Lilly and Company. Lo studio della fase 3 è stato condotto coinvlgendo 965 persone, trae lavoratori all’interno di una casa di cura. Il disegno sperimentale prevedeva che alla metà del campione venissero somministrati 4.200 ...

