Covid, ultime notizie. Il bollettino di oggi: 7.925 casi su 142.419 test; 329 morti. LIVE (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, sottolinea come "dare la colpa ai sindaci stia diventando il nuovo sport nazionale" e dice al Cts di "fare la sua parte". Miozzo (Cts) risponde: "Il mio era un accorato appello perchè le immagini che abbiamo visto sabato scorso sono di una estrema grande preoccupazione". Allarme assembramenti nelle città: a Milano folla ai Navigli, a Roma shopping in via del Corso, a Firenze sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid

