Covid | Turchia | oltre 2 milioni di vaccinati

Sono oltre due milioni le persone che in Turchia hanno ricevuto la prima dose del vaccino cinese anti - Covid: è quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero della Salute, a meno di 20 giorni dall'inizio della campagna di immunizzazione.

Sono oltre due milioni le persone che in Turchia hanno ricevuto la prima dose del vaccino cinese anti - Covid: è quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero della Salute, a meno di 20 giorni dall'inizio della campagna di immunizzazione ...

Ankara, 01 feb 10:29 - Le autorità sanitarie della Turchia hanno vaccinato contro il Covid - 19 più di 2 milioni di persone, a poco più di due settimane dall'inizio...

