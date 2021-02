Covid, riaperti 293mila bar e ristoranti nelle zone gialle (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Sono stati riaperti per il servizio al tavolo o al bancone ben 293mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi sopravvissuti alle chiusure nelle regioni ora classificate in zona gialla. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova mappa dei colori che promuove quasi tutta Italia, con l’eccezione di Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano ancora arancioni. In altre parole – sottolinea la Coldiretti – possono restare aperti più di otto locali della ristorazione su dieci presenti nell’intera Penisola (81%) ma tra le regioni che possono beneficiare maggiormente della nuova fase c’è sicuramente la Lombardia che si classifica come la regione con maggior numero di attività presenti con circa 51mila locali, seguita dal Lazio con quasi 39mila e dalla Campania con oltre 33mila. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Sono stati riaperti per il servizio al tavolo o al bancone ben 293mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi sopravvissuti alle chiusure nelle regioni ora classificate in zona gialla. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova mappa dei colori che promuove quasi tutta Italia, con l’eccezione di Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano ancora arancioni. In altre parole – sottolinea la Coldiretti – possono restare aperti più di otto locali della ristorazione su dieci presenti nell’intera Penisola (81%) ma tra le regioni che possono beneficiare maggiormente della nuova fase c’è sicuramente la Lombardia che si classifica come la regione con maggior numero di attività presenti con circa 51mila locali, seguita dal Lazio con quasi 39mila e dalla Campania con oltre 33mila.

Agenzia_Dire : Riapre oggi l'81% delle attività di #ristorazione. Secondo l'analisi di @coldiretti sono infatti 293mila i bar e ri… - SanSeveroNews : Dal 1 febbraio riaperti anche gli ambulatori della M.A.R. per i pazienti affetti da asma grave e da fibrosi polmon… - GiornalediMonte : San Giovanni Teatino. Buoni spesa per emergenza Covid, riaperti i termini per la domanda - Sakurauchi_Hime : RT @luomomascherato: @LaviniaBLR I campi di concentramento a Dresda per i non allineati alle regole covid li hanno riaperti, infatti. - luomomascherato : @LaviniaBLR I campi di concentramento a Dresda per i non allineati alle regole covid li hanno riaperti, infatti. -