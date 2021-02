Covid, Regione Toscana: aiuti a ristoranti, bar imprese divertimento. 5mila domande (Di lunedì 1 febbraio 2021) A disposizione c'erano oltre 19 milioni e 543 mila euro, destinati ad aiutare ristoranti, bar e imprese del divertimento che da gennaio a novembre 2020 avevano patito perdite per almeno il 40 per cento del fatturato. Al momento pare che di milioni ne potrebbero avanzare otto Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) A disposizione c'erano oltre 19 milioni e 543 mila euro, destinati ad aiutare, bar edelche da gennaio a novembre 2020 avevano patito perdite per almeno il 40 per cento del fatturato. Al momento pare che di milioni ne potrebbero avanzare otto

