Covid, quasi tutta Italia in zona gialla. Riaprono bar e ristoranti: le foto dalle città (Di lunedì 1 febbraio 2021) In 15 regioni e nella provincia autonoma di Trento scattano le regole per la nuova fascia di rischio. Riaprono 293mila bar e ristoranti, l'81% del totale. Servizi al tavolo dalle 5 alle 18, poi consegna e domicilio e asporto fino alle 22 per i locali con cucina. Timori per gli assembramenti. A Torino, dopo 98 giorni, riapre il Museo Egizio Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) In 15 regioni e nella provincia autonoma di Trento scattano le regole per la nuova fascia di rischio.293mila bar e, l'81% del totale. Servizi al tavolo5 alle 18, poi consegna e domicilio e asporto fino alle 22 per i locali con cucina. Timori per gli assembramenti. A Torino, dopo 98 giorni, riapre il Museo Egizio

myrtamerlino : Domani l'Italia torna quasi totalmente in #zonagialla. Per tanti di noi può significare solamente un caffè al banc… - RegioneER : #Vaccini anti-Covid, #EmiliaRomagna pronta ad accelerare di nuovo: a febbraio in arrivo quasi 234mila dosi. Innanzi… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, in Italia somministrate quasi 2 milioni di dosi. Von der Leyen: “Astrazeneca consegnerà 9 milioni di… - NuovoSud : Covid, quasi 10.000 tamponi agli studenti: solo 63 i positivi - SkyTG24 : Covid, quasi tutta Italia in zona gialla. Riaprono bar e ristoranti: le foto dalle città -