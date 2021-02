Covid, notizie. Bollettino del 31 gennaio: 11.252 contagi su 213.364 tamponi. 237 morti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tasso di positività risale al 5,27%. Calano di due unità i ricoveri ordinari, di tre quelli in terapia intensiva. Speranza: "Serve ancora massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane". Da domani quasi tutta Italia in fascia gialla, ma non Sicilia, Provincia Bolzano, Puglia, Umbria e Sardegna. E il Tar dell'Isola chiede al ministero "chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato la permanenza in zona arancione" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tasso di positività risale al 5,27%. Calano di due unità i ricoveri ordinari, di tre quelli in terapia intensiva. Speranza: "Serve ancora massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane". Da domani quasi tutta Italia in fascia gialla, ma non Sicilia, Provincia Bolzano, Puglia, Umbria e Sardegna. E il Tar dell'Isola chiede al ministero "chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato la permanenza in zona arancione"

