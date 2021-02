Covid Lazio, vista l’antifona D’Amato avverte: “Da oggi zona gialla ma senza rigore torna quella rossa” (Di lunedì 1 febbraio 2021) ‘Ufficialmente’ da oggi nel Lazio è scattata la ‘zona gialla’ anche se, a dirla tutta, già da ieri nella Capitale si respirava un’aria ‘natalizia’, con capannelli di persone in ogni quartiere della città. Un fatto che non è ovviamente sfuggito all’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato il quale, vista l’antifona, oggi ha subito lanciato un inquietante ‘avvertimento’: “oggi è il primo giorno di rientro in zona gialla, se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa e questo vanificherebbe gli sforzi fatti. Ricordiamo che dall’inizio dell’epidemia, su 206.165 individui ad oggi testati, nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) ‘Ufficialmente’ danelè scattata la ‘’ anche se, a dirla tutta, già da ieri nella Capitale si respirava un’aria ‘natalizia’, con capannelli di persone in ogni quartiere della città. Un fatto che non è ovviamente sfuggito all’assessore regionale alla Sanità, Alessioil quale,ha subito lanciato un inquietante ‘avvertimento’: “è il primo giorno di rientro in, se non ci sarànei comportamenti potremmo andare ine questo vanificherebbe gli sforzi fatti. Ricordiamo che dall’inizio dell’epidemia, su 206.165 individui adtestati, nel ...

