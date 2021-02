Covid, Lazio nel caos per il vaccino over 80: slittano le prenotazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Slittate alle 12 di questa mattina le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid riservate agli over 80: il portale online lanciato nelle scorse è rimasto bloccato per ore. Joe Raedle/Getty ImagesNon si fermano gli imprevisti nella campagna di vaccinazione. Questa volta i problemi arrivano dal Lazio, dove a partire dalla mezzanotte sarebbero dovute partire le prenotazioni per la somministrazione del vaccino agli over 80. Dopo i tagli e i ritardi nella consegna delle dosi da parte delle aziende farmaceutiche, i nuovi problemi riguardano il campo telematico. Ti potrebbe interessare anche -> Covid-19, sabato sera di ”assembramenti” da Nord a Sud – VIDEO Lazio, problemi nella prenotazione del vaccino ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Slittate alle 12 di questa mattina leper la vaccinazione antiriservate agli80: il portale online lanciato nelle scorse è rimasto bloccato per ore. Joe Raedle/Getty ImagesNon si fermano gli imprevisti nella campagna di vaccinazione. Questa volta i problemi arrivano dal, dove a partire dalla mezzanotte sarebbero dovute partire leper la somministrazione delagli80. Dopo i tagli e i ritardi nella consegna delle dosi da parte delle aziende farmaceutiche, i nuovi problemi riguardano il campo telematico. Ti potrebbe interessare anche ->-19, sabato sera di ”assembramenti” da Nord a Sud – VIDEO, problemi nella prenotazione del...

