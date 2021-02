Covid: kiwi positivo al tampone. Gli esperti: «Fake news, Abbiamo toccato il punto più basso, sbagliato dargli spazio» (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Il tampone al kiwi è una follia, una Fake news che promossa da un medico butta discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente». Sono le parole rese all'Adnkronos Salute da Matteo Bassetti, dopo essere stato in prima linea nel corso della trasmissione Non è L'arena, contro un test approssimativo che rischia di mandare in confusione un'opinione pubblica già provata da mesi di pandemia. Una condanna unanime quella della comunità scientifica che ha fatto segnare l'intervento di diversi esperti che hanno contestato persino lo spazio dato ad un esperimento estemporaneo e fuorviante. tampone positivo al kiwi: cosa è accaduto Ad alimentare il dibattito è stata la puntata di Non è l'arena, in onda su La7 domenica 31 gennaio. Nel ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Ilalè una follia, unache promossa da un medico butta discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente». Sono le parole rese all'Adnkronos Salute da Matteo Bassetti, dopo essere stato in prima linea nel corso della trasmissione Non è L'arena, contro un test approssimativo che rischia di mandare in confusione un'opinione pubblica già provata da mesi di pandemia. Una condanna unanime quella della comunità scientifica che ha fatto segnare l'intervento di diversiche hanno contestato persino lodato ad un esperimento estemporaneo e fuorviante.al: cosa è accaduto Ad alimentare il dibattito è stata la puntata di Non è l'arena, in onda su La7 domenica 31 gennaio. Nel ...

