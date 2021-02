Covid Italia, bollettino oggi 1 febbraio: 7.925 casi e 329 morti. Tasso di positività al 5,6% (Di lunedì 1 febbraio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 7.925 (ieri 11.252), i morti 329 (ieri 237), secondo i dati del... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 1 febbraio 2021) Coronavirus, ildi lunedì 1. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 7.925 (ieri 11.252), i329 (ieri 237), secondo i dati del...

Adnkronos : #Covid, #Silvestri: 'Chi ha frenato #monoclonali in Italia dica perché' - Corriere : Covid, ecco tutti gli errori del commissario Arcuri: cosa ha comprato e quanto ha speso - ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - Tremotino66 : Più di cinquant'anni che sto in Italia e adesso: 'bisogna seguire le regole!' Ma vaff... #covidioti #Covid_19 #nondimentichiamonulla - PolicyMaker_mag : I ritardi nelle consegne delle fiale da parte delle case farmaceutiche fanno slittare pressoché in tutta Italia l’i… -