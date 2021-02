Covid, in Italia somministrate oltre due milioni di dosi di vaccino (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' stata superata la soglia dei due milioni di dosi di vaccino anti - Covid somministrate in Italia. 'Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che ci hanno permesso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' stata superata la soglia dei duedidianti -in. 'Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che ci hanno permesso di ...

Adnkronos : #Covid, #Silvestri: 'Chi ha frenato #monoclonali in Italia dica perché' - Corriere : Covid, ecco tutti gli errori del commissario Arcuri: cosa ha comprato e quanto ha speso - ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - serenamia5 : RT @Agenzia_Ansa: Ricoverato per #Covid, il suo #cane lo aspetta da due mesi davanti casa. 'Mi manca molto. E' una compagnia impagabile e i… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ricoverato per #Covid, il suo #cane lo aspetta da due mesi davanti casa. 'Mi manca molto. E' una compagnia impagabile e i… -