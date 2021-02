Covid, il sir che ha lottato contro il virus finisce in ospedale: le condizioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Altra brutta notizia in relazione al coronavirus: un’importante sir, che portava avanti la battaglia al Covid, è finito in ospedale. In apprensione per le condizioni. Col Covid-19 ancora si fanno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021) Altra brutta notizia in relazione al corona: un’importante sir, che portava avanti la battaglia al, è finito in. In apprensione per le. Col-19 ancora si fanno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

_Sir_Sasha : RT @GgvfLucien: #bastalockdown Nooooooooooooooooooo,hai vent anni non puoi uscire di casa a divertirti anche se hai lo 0,01% di chance di… - _Sir_Sasha : RT @ladyonorato: Fanno benissimo. La vitamina D, prodotta dal nostro organismo se ci esponiamo al sole, è una risorsa importante contro il… - raffaelecaru : @pimpo_sir La Juve Chiesa lo paga in 4 anni per dire. Hai preso Hakimi tu. Il calciomercato dopo il covid per un po' non sarà lo stesso. - _Sir_Sasha : RT @Pinzie: @ILupobianco In Uttar Pradesh il governo ha fatto recapitare a casa di ogni famiglia una busta con la terapia con le istruzioni… - giornaleradiofm : Covid: Gb, il veterano centenario Tom Moore è in ospedale: (ANSA) - ROMA, 31 GEN - C'è apprensione in Gran Bretagna… -