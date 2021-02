Covid, il bollettino di oggi: 7.925 nuovi casi e 329 morti, salgono le terapie intensive (Di lunedì 1 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 1 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 7.925 i nuovi casi di positività al coronavirus e 329 i morti nelle ultime 24 ore. 142.419 i test di positività al coronavirus (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 5,5%, in ulteriore crescita rispetto a ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.252, con un saldo di +35 tra ingressi ed uscite. I guariti nelle ultime 24 ore sono 13.975, in totale da inizio emergenza in Italia sono 2.024.523. In Campania 994 nuovi casi e 8 morti, 97 i pazienti ricoverati in intensiva Sono 994 i nuovi casi di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)1 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 7.925 idi positività al coronavirus e 329 inelle ultime 24 ore. 142.419 i test di positività al coronavirus (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 5,5%, in ulteriore crescita rispetto a ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.252, con un saldo di +35 tra ingressi ed uscite. I guariti nelle ultime 24 ore sono 13.975, in totale da inizio emergenza in Italia sono 2.024.523. In Campania 994e 8, 97 i pazienti ricoverati in intensiva Sono 994 idi ...

