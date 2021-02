Covid | Genazzani Ema | “Per Pasqua potremmo avere addirittura cinque vaccini”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Il primo febbraio dell’anno scorso a malapena immaginavamo che potesse arrivare un virus a colpirci e mai avremmo immaginato questa pandemia. A un anno di distanza abbiamo trea disposizione, è qualcosa di stratosferico”, così a Buongiorno, su Sky TG24, Armando, Membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di EMA.è fiducioso: “J&J ha rilasciato un press release in cui comincia a rilasciare dati sull’efficacia del vaccino, è efficace dopo una singola dose. Novavax è particolarmente avanti – spiega – Prima di”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Genazzani (Ema) a Sky TG24: “Abbiamo tre vaccini, dato stratosferico” - statodelsud : Covid, Genazzani (Ema) a Sky TG24: “Abbiamo tre vaccini, dato stratosferico” - Pino__Merola : Covid, Genazzani (Ema) a Sky TG24: “Abbiamo tre vaccini, dato stratosferico” - SkyTG24 : Covid, Genazzani (Ema) a Sky TG24: “Abbiamo tre vaccini, dato stratosferico” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Genazzani

...ha sottolineato Armando, rappresentante italiano al Chmp (Committee for medical products for humans use) di Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ospite di SkyTg24. 'I vaccini contro il......sottolineato Armando, rappresentante italiano al Chmp (Committee for medical products for humans use) di Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ospite di 'SkyTg24'. "I vaccini contro il...“Il primo febbraio dell’anno scorso a malapena immaginavamo che potesse arrivare un virus a colpirci e mai avremmo immaginato questa pandemia. A un anno di distanza abbiamo tre vaccini a disposizione, ...Bloccare il contagio mediante l'utilizzo del vaccino di AstraZeneca potrebbe non essere la strada giusta per sconfiggere il coronavirus. L'immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola, con un ...