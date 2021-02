Covid, dagli Usa il farmaco che riduce dell’80% il rischio di contagio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una scoperta che potrebbe “cambiare il corso della pandemia”, sostiene José Antonio Sacristán, direttore medico della casa farmaceutica Eli Lilly and Company. Mentre nel mondo si prosegue con la distribuzione delle dosi di vaccino anti-Covid, arriva dagli Stati Uniti d’America la notizia dello sviluppo di un nuovo farmaco che in fase sperimentale ha ridotto il rischio di sviluppare il coronavirus dell’80%. A sviluppare il bamlanivimab, farmaco che riduce notevolmente il rischio di contagi, l’azienda farmaceutica di Indianapolis (Indiana), la Eli Lilly and Company. Lo studio della fase 3 è stato condotto coinvlgendo 965 persone, tra anziani e lavoratori all’interno di una casa di cura. Il disegno sperimentale prevedeva che alla metà del ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una scoperta che potrebbe “cambiare il corso della pandemia”, sostiene José Antonio Sacristán, direttore medico della casa farmaceutica Eli Lilly and Company. Mentre nel mondo si prosegue con la distribuzione delle dosi di vaccino anti-, arrivaStati Uniti d’America la notizia dello sviluppo di un nuovoche in fase sperimentale ha ridotto ildi sviluppare il coronavirus. A sviluppare il bamlanivimab,chenotevolmente ildi contagi, l’azienda farmaceutica di Indianapolis (Indiana), la Eli Lilly and Company. Lo studio della fase 3 è stato condotto coinvlgendo 965 persone, tra anziani e lavoratori all’interno di una casa di cura. Il disegno sperimentale prevedeva che alla metà del ...

Agenzia_Ansa : Gli esperti dell'Oms in Cina per indagare sull'origine del coronavirus hanno visitato il mercato di Wuhan, dove si… - messveneto : L'autista dei sindaci, l'ex muratore benvoluto dagli udinesi: chi sono le ultime vittime del Covid in Friuli - Alexfacchinetti : ??gli AFFARI DI STATO in Covid Migliaia di euro spesi per compiacere speculatori e truffatori. Così come per tante a… - womantimeswebtv : L'allarme lanciato dagli 007 italiani: i contagi sarebbero sottostimai del 50%! Ecco l'incredibile dossier recapita… - rasputin_LG2 : @Sovra_Knight Che personaggio sgradevole bloccali, ma dagli sapere prima che l Inps ha dato le percentuali di incid… -