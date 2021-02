Covid, Coldiretti: in zona gialla riaprono 293mila bar e ristoranti (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il ritorno di gran parte dell’Italia in zona gialla ha portato alla riapertura con la possibilità di servizio al tavolo di 293mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova mappa dei colori che vede in zona arancione solo Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano. A poter accogliere i clienti per un pranzo o un caffè al tavolo è l’81% dei locali. Il numero maggiore di attività, pari a 51mila, è concentrato in Lombardia, seguita da Lazio (39mila) e Campania (33 mila). Riaperture che – sottolinea Coldiretti – rappresentano un’opportunità per il ritorno alla normalità di 47,8 milioni di italiani residenti nelle regioni gialle costretti a rinunciare al pranzo fuori casa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il ritorno di gran parte dell’Italia inha portato alla riapertura con la possibilità di servizio al tavolo dibar,, pizzerie ed agriturismi. È quanto emerge dall’analisi dellain riferimento alla nuova mappa dei colori che vede inarancione solo Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano. A poter accogliere i clienti per un pranzo o un caffè al tavolo è l’81% dei locali. Il numero maggiore di attività, pari a 51mila, è concentrato in Lombardia, seguita da Lazio (39mila) e Campania (33 mila). Riaperture che – sottolinea– rappresentano un’opportunità per il ritorno alla normalità di 47,8 milioni di italiani residenti nelle regioni gialle costretti a rinunciare al pranzo fuori casa ...

occhifuggenti : RT @Agenzia_Dire: Riapre oggi l'81% delle attività di #ristorazione. Secondo l'analisi di @coldiretti sono infatti 293mila i bar e ristoran… - occhifuggenti : RT @coldiretti: Covid, Coldiretti: riaperti per il servizio al tavolo o al bancone ben 293mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi sop… - occhifuggenti : RT @coldiretti: Nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni a livello comunitario e nazionale fino ad oggi circa 1/5 della spes… - Ansa_TerraGusto : Secondo quanto emerge da un’analisi @coldiretti, nelle regioni ora classificate come #zonagialla sono stati riapert… - ColdirettiAL : #Covid, bene etichettatura trasparente carni suine ma 1/5 della spesa resta anonima. Per il 70% dei #consumatori no… -