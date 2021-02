Covid, Castellammare piange Ciro Cozzolino: “Troppo dolore, non ci sono parole” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Il Covid continua a mietere vittime. Lutto a Castellammare di Stabia per la scomparsa di Ciro Cozzolino, un dipendente dell’Alenia noto anche nell’ambiente della musica. “Questo maledetto virus ci porta via una gran bella persona, un grande artigiano, sempre sorridente e disponibile con tutti”. E’ il post pubblicato da Stabiesi 100% su Facebook per la morte del 55enne. L’uomo si è spento al Covid Hospital di Boscotrecase, dove era ricoverato da giorni. Tanti i messaggi di addio pubblicati sui social nelle ultime ore, carichi di dolore per la prematura scomparsa. Questo il post di addio di un amico DJ: “R.I.P. amico mio… e mo le casse e gli amplificatori chi li crea più… semplicemente un grande ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Stabia (Na) – Ilcontinua a mietere vittime. Lutto adi Stabia per la scomparsa di, un dipendente dell’Alenia noto anche nell’ambiente della musica. “Questo maledetto virus ci porta via una gran bella persona, un grande artigiano, sempre sorridente e disponibile con tutti”. E’ il post pubblicato da Stabiesi 100% su Facebook per la morte del 55enne. L’uomo si è spento alHospital di Boscotrecase, dove era ricoverato da giorni. Tanti i messaggi di addio pubblicati sui social nelle ultime ore, carichi diper la prematura scomparsa. Questo il post di addio di un amico DJ: “R.I.P. amico mio… e mo le casse e gli amplificatori chi li crea più… semplicemente un grande ...

StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Covid, il virus miete una nuova vittima. Si tratta della 50esima dall'inizio della pandem… - GiorgiaLodi : RT @davide_tommasin: Il sindaco di Castellammare di Stabia e #scuolechiuse dal 1 al 13 febbraio per mancanza di #dati certi. Servono #openD… - davide_tommasin : Il sindaco di Castellammare di Stabia e #scuolechiuse dal 1 al 13 febbraio per mancanza di #dati certi. Servono… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, rientro in aula in sicurezza: occupata la «Federico II» - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Casi Covid nelle scuole, Nappi: «Perchè chiudere solo medie e superiori e non infa… -