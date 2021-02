Covid, Burioni: «Il vaccino AstraZeneca non protegge dall'infezione asintomatica» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le ultime notizie di oggi sul Coronavirus, il virologo Roberto Burioni attraverso un tweet ha annunciato che il vaccino AstraZeneca purtroppo non protegge dall'infezione asintomatica. Burioni annuncia la brutta notizia sul vaccino AstraZeneca Sulla sua pagina Twitter, il virologo Roberto Burioni ha spiegato che purtroppo il vaccino AstraZeneca utilizzato alle dosi autorizzate non protegge dall'infezione asintomatica. Attualmente sono in corso nuovi studi con dosi diverse e l'esperto spera che il suo annuncio possa presto essere smentito. Burioni ha allegato al post un ritaglio ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le ultime notizie di oggi sul Coronavirus, il virologo Robertoattraverso un tweet ha annunciato che ilpurtroppo nonannuncia la brutta notizia sulSulla sua pagina Twitter, il virologo Robertoha spiegato che purtroppo ilutilizzato alle dosi autorizzate non. Attualmente sono in corso nuovi studi con dosi diverse e l'esperto spera che il suo annuncio possa presto essere smentito.ha allegato al post un ritaglio ...

