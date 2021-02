Covid, bollettino Italia: 329 morti e 7.925 positivi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, con 329 vittime. Lo rende noto il ministero della Salute, oggi 1 febbraio 2021. E sono 13.975 i guariti. Per quanto riguarda le terapie intensive sono 37 i nuovi ingressi mentre i ricoveri ammontano a 164 Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i testal coronavirus registrati in, con 329 vittime. Lo rende noto il ministero della Salute, oggi 1 febbraio 2021. E sono 13.975 i guariti. Per quanto riguarda le terapie intensive sono 37 i nuovi ingressi mentre i ricoveri ammontano a 164

NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - SkyTG24 : Covid Lazio, vaccini: oggi prenotazioni per over 80. DIRETTA - SkySportMotoGP : Coronavirus, Fausto Gresini. Nuovo bollettino: 'Riabilitazione con progressi giornalieri' #SkyMotoGP #MotoGP… - infoitinterno : Covid Toscana, 373 nuovi casi: il bollettino - infoitinterno : Covid-19, il bollettino di oggi in Toscana: +373 nuovi casi. Leggermente in crescita i ricoveri -